Primavera, Spal-Inter 0-2 risultato finale: vittoria sofferta ma preziosissima

I nerazzurri cominciano l'anno con un successo: decidono le reti fortunose nella ripresa di Fabbian e di Peschetola

Inter vicina al gol: triangolazione che libera Silvestro, cross in mezzo per Casadei che di testa non riesce a inquadrare la porta.

Il 2022 dell'Inter di Chivu comincia così come si era chiuso il 2021: con una vittoria. La Primavera nerazzurra soffre e non brilla, ma si impone sul campo della Spal e torna a casa con 3 punti che la proietta al secondo posto in classifica. Decidono le reti fortunose nella ripresa di Fabbian prima e di Peschetola poi. I padroni di casa non demeritano, vanno più volte vicini al gol, ma devono arrendersi alla cattiva sorte. Da segnalare nel primo tempo l'infortunio di Zanotti, che lascia il campo per un problema alla caviglia intorno alla mezz'ora: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Dopo più di un mese di stop tra sosta natalizia e rinvii delle prime gare in programma, torna il campionato Primavera: si riparte dalla quindicesima giornata del girone di andata. L'Inter di Chivu, che ha chiuso il 2021 con un convincente successo per 3-1 contro il Torino, è di scena sul campo della Spal. Il tecnico nerazzurro sceglie il modulo 4-3-1-2 con Casadei trequartista alle spalle del tandem Jurgens-Owusu. In porta Rovida, in difesa spazio alla coppia centrale vista nelle ultime uscite composta da Matjaz e Fontanarosa, con Zanotti e Carboni sulle fasce. In cabina di regia Sangalli, con Grygar e Fabbian ai suoi lati. Prima convocazione in U19 per il centrocampista francese Issiaka Kamate, classe 2004. Calcio di inizio alle ore 13.