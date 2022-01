LIVE Primavera, Spal-Inter 0-0: inizia la ripresa, nessun cambio per i due tecnici

Quindicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Inter vicina al gol: triangolazione che libera Silvestro, cross in mezzo per Casadei che di testa non riesce a inquadrare la porta.

Dopo più di un mese di stop tra sosta natalizia e rinvii delle prime gare in programma, torna il campionato Primavera: si riparte dalla quindicesima giornata del girone di andata. L'Inter di Chivu, che ha chiuso il 2021 con un convincente successo per 3-1 contro il Torino, è di scena sul campo della Spal. Il tecnico nerazzurro sceglie il modulo 4-3-1-2 con Casadei trequartista alle spalle del tandem Jurgens-Owusu. In porta Rovida, in difesa spazio alla coppia centrale vista nelle ultime uscite composta da Matjaz e Fontanarosa, con Zanotti e Carboni sulle fasce. In cabina di regia Sangalli, con Grygar e Fabbian ai suoi lati. Prima convocazione in U19 per il centrocampista francese Issiaka Kamate, classe 2004. Calcio di inizio alle ore 13.