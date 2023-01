LIVE Supercoppa Primavera, Inter-Fiorentina 0-2: ripresa, dentro Owusu e Kamate

Primavera protagonista questa sera all'U-Power Stadium di Monza: l'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica, e la Fiorentina di Alberto Aquilani, vincitrice dell'ultima Coppa Italia, si contendono la Supercoppa di categoria. Tra le fila dei nerazzurri tornano a disposizione Zanotti e Carboni, "prestati" per l'occasione dalla Prima Squadra: in difesa la novità è Dervishi a sinistra, con Fontanarosa e Di Pentima a completare il reparto. In mezzo al campo spazio ad Andersen e Grygar, con Martini largo a destra e Iliev sulla fascia opposta. Terminale offensivo è Zuberek, che ha vinto il ballottaggio con Esposito. Calcio di inizio alle ore 20:30.