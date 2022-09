LIVE Youth League, Inter-Bayern Monaco 0-2: comincia la ripresa

Debutto stagionale in Youth League per l'Inter di Cristian Chivu, che affronta i pari età del Bayern Monaco nella prima giornata del girone C. Il tecnico nerazzurro presenta due novità assolute: Calligaris in porta e Stante al centro della difesa, entrambi al debutto con l'Under 19. retroguardia completata da Zanotti a destra, Perin a sinistra e Fontanarosa in mezzo, in cabina di regia Stankovic con Martini e Di Maggio ai suoi lati, davanti Carboni e Ilievi in appoggio a Esposito. Calcio di inizio alle ore 16.