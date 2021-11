Youth League, Inter-Shakhtar 1-0 risultato finale: nerazzurri al prossimo turno!

Un gol in apertura di Peschetola regala ai ragazzi di Chivu la qualificazione: ora obiettivo ottavi di finale

Non c'è più tempo! L'Inter batte 1-0 lo Shakhtar Donetsk grazie al gol in apertura di Peschetola e si qualifica per il prossimo turno.

Missione compiuta per l'Inter di Chivu: bastava un punto alla Primavera nerazzurra per conquistare l'accesso alla prossima fase di Youth League, contro lo Shakhtar Donetsk è arrivata una vittoria per 1-0 che proietta la formazione interista a quota 13 punti. Per qualificarsi agli ottavi di finale basterà non perdere nell'ultima gara del girone D, in programma il 7 dicembre a Madrid contro il Real.

Quinta giornata del girone D di Youth League: l'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica a quota 10 punti, ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni lo Shakhtar Donetsk, in una gara che potrebbe già consegnare ai nerazzurri il pass per la fase successiva della competizione. Il tecnico interista si affida alla fantasia di Peschetola alle spalle del tandem composto da Abiuso e Jurgens. In porta spazio a Rovida, in difesa rientrano Zanotti e Cortinovis con Hoti e Carboni a complettare il quartetto arretrato, in mezzo al campo Sangalli in cabina di regia con Fabbian e Nunziatini ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 13.