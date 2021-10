LIVE Youth League, Inter-Sheriff 2-1: Pogreban accorcia le distanze

Terza giornata del girone D di Youth League: i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano la formazione moldava

Le due squadra fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nera, Sheriff in divisa giallo fluo.

Prima occasione per l'Inter: Fabbian dalla sinistra mette un pallone arretrato per l'accorrente Jurgens, ma l'attaccante nerazzurro non riesce a coordinarsi e spedisce a lato.

Aumenta la pressione nerazzurra: Owusu entra in area e scarica per l'accorrente Sangalli, il destro dal limite del capitano non inquadra lo specchio della porta.

Subito un cambio per l'Inter: esordio in Primavera per Valentin Carboni, che entra al posto di Owusu.

L'Inter di Cristian Chivu, dopo il pareggio in extremis ottenuto a Empoli in campionato, tornano a giocare in Youth League: la Primavera nerazzurra affronta lo Sheriff, nella terza giornata del girone D. L'Inter, guida la classifica a quota 4 punti, frutto dell'1-1 casalingo contro il Real Madrid e del successo in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico nerazzurro schiera i collaudato 4-3-2-1, con Iliev e Owusu alle spalle di Jurgens. In porta c'è Rovida, in difesa si rivedono Hoti e Fontanarosa con Zanotti e Carboni sulle fasce, in cabina di regia Sangalli con Casadei e Fabbian ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 14.