Youth League, Real Madrid-Inter 2-1 risultato finale: nerazzurri ai playoff

Abiuso non basta: i ragazzi di Chivu terminano a pari punti con i blancos ma al secondo posto per gli scontri diretti

Squadre pronte per fare il loro ingresso in campo: Real Madrid in classica divisa bianca, Inter in maglia nera.

Occasione per l'Inter: cross teso dalla sinistra di Carboni, Casadei schiaccia di testa ma non inquadra la porta.

Bel lancio in profondità di Sangalli per Abiuso, Pineiro esce e allontana di testa.

Campanile in area Real Madrid, Casadei prova a salire in cielo e colpire di testa ma non riesce a dare forza al pallone.

Intervento in ritardo di Ruiz su Nunziatini, cartellino giallo per il terzino destro del Real Madrid.

Altro cambio per il Real Madrid: entra Jimenez per Ruiz.

Non c'è più tempo: il Real Madrid vince e si qualifica per gli ottavi di finale. Inter ai playoff per gli scontri diretti.

Beffa finale per l'Inter di Cristian Chivu, che perde 2-1 contro il Real Madrid e manca così la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Youth League nonostante gli stessi punti degli spagnoli (13). La Primavera nerazzurra dovrà ora passare dai playoff contro una delle formazioni provenienti dalla fase Campioni Nazionali. Tante novità di formazione come al solito per il tecnico interista, che lancia dal primo minuto Dervishi e si porta in panchina solamente ragazzi nati nel 2004 e nel 2005, tra cui Aleksandar Stankovic (terzo figlio di Dejan). Partita che inizia a ritmi altissimi, con occasioni da entrambe le parti. A passare in vantaggio sono i padroni di casa: Sangalli provoca un calcio di rigore che Gonzalez trasforma. L'Inter reagisce, ma il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0.