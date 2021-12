LIVE Youth League, Real Madrid-Inter 1-0 fine pt: blancos avanti su rigore

I nerazzurri, già qualificati alla prossima fase, si giocano il primo posto. Segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Squadre pronte per fare il loro ingresso in campo: Real Madrid in classica divisa bianca, Inter in maglia nera.

Occasione per l'Inter: cross teso dalla sinistra di Carboni, Casadei schiaccia di testa ma non inquadra la porta.

Ultimo atto del girone D di Youth League: l'Inter di Cristian Chivu, prima con 13 punti e già qualificata per la prossima fase della competizione, affronta il Real Madrid con l'obiettivo di blindare il primo posto e di conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale. La Primavera nerazzurra si presenta al match forte del successo in campionato a Napoli e con la consapevolezza di avere 2 risultati su 3 a disposizione. Il tecnico interista presenta una formazione con numerose novità: la principale riguarda Dervishi, al debutto assoluto da titolare. In mezzo l'inedita coppia Fontanarosa-Matjaz, centrocampo folto con Casadei avanzato sulla tre quarti alle spalle di Peschetola e Abiuso. In panchina, per la prima volta, c'è Aleksandar Stankovic, classe 2005, capitano dell'Under 17 e terzo figlio di Dejan. Calcio di inizio alle ore 16.