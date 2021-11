LIVE Youth League, Sheriff-Inter 1-2 fine pt: Abiuso-Fabbian, rimonta nerazzurra

La Primavera nerazzurra cerca i 3 punti sul campo dei moldavi: segui su Fcinter1908 la diretta testuale del match

Angolo per l'Inter: batte Peschetola, palla che arriva a Zanotti, ma la sua conclusione non trova la porta.

Sheriff in vantaggio: retropassaggio di testa errato da parte di Moretti, Pogreban tira ma Botis respinge, palla che arriva a Forov che in diagonale non sbaglia.

Si rivede in avanti l'Inter: tentativo di Abiuso, Savocica manda in corner.

Quarta giornata del girone D di Youth League: l'Inter di Chivu, prima a quota 7 punti, cerca sul campo dl fanalino di coda Sheriff la vittoria che la avvicinerebbe sensibilmente alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. A Milano, nell'incrocio precedente, i nerazzurri si imposero per 2-1, al termine di una gara più difficile del previsto. Il tecnico interista deve fare a meno dello squalificato Carboni: al suo posto, sulla corsia mancina, spazio a Fontanarosa, dirottato sulla fascia con Cortinovis e Moretti al centro della difesa. In porta novità Botis, confermato e al debutto europeo; a centrocampo scontato con Casadei, Sangalli e Fabbian, davanti Iliev e Peschetola a supporto di Abiuso. Calcio di inizio alle ore 11. In panchina prima volta per il 2005 Francesco Pio Esposito, fratello di Salvatore e Sebastiano.