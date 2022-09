LIVE Youth League, Viktoria Plzen-Inter 0-3: comincia la ripresa!

Seconda giornata del girone C di Youth League per l'Inter di Cristian Chivu che, dopo il pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco, affrontano in trasferta i pari età del Viktoria Plzen. Il tecnico nerazzurro, ancora a caccia della prima vittoria stagionale fra campionato ed Europa, si affida alla fantasia di Carboni e Iliev alle spalle dell'unica punta Esposito; in porta conferma per Calligaris, in difesa torna sulla sinistra Pelamatti, con capitan Zanotti a destra e la coppia Guercio-Fontanarosa in mezzo. In cabina di regia si rivede Bonavita, con Andersen e Kamate ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 13.