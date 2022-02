Youth League, Zilina-Inter 3-1 risultato finale: nerazzurri fuori dall’Europa

La Primavera nerazzurra crolla in Slovacchia: decisivi i gol presi in apertura di tempi, inutile la rete di Jurgens

Finisce in Slovacchia, sul campo dello Zilina, il cammino europeo dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra perde 3-1 e viene eliminata dalla Youth League. Fatale a Sangalli e compagni l'approccio totalmente sbagliato in entrambe le frazioni di gioco, con i padroni di casa bravi e cinici nello sfruttare i regali interisti e ad andare a segno al primo minuto del primo tempo e del secondo, sempre con l'ottimo Sauer. La maggior esperienza (tre 2002 in campo e diversi elementi che giocano stabilmente in Prima Squadra) e la solidità degli slovacchi hanno la meglio sui tentativi dell'Inter, che si infrangono su un Belko in serata di grazia. Nella ripresa Jurgens accorcia le distanze, ma il forcing finale dei nerazzurri non porta al pareggio e in pieno recupero arriva la doccia fredda ad opera di Velko. Per la formazione interista grande delusione e secondo obiettivo stagionale andato in fumo dopo la Coppa Italia: adesso rimane solo il campionato.