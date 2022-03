Diretta LIVE, Liverpool-Inter 0-0: si spalancano le porte di Anfield, Sanchez-Lautaro per l’impresa

LIVERPOOL – L’Inter chiamata all’impresa impossibile. I nerazzurri di Simone Inzaghi se la vedranno questa sera con il Liverpool per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gara d’andata che ha visto...

LIVERPOOL - L'Inter chiamata all'impresa impossibile. I nerazzurri di Simone Inzaghi se la vedranno questa sera con il Liverpool per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gara d'andata che ha visto la formazione interista chiudere sotto di 2 a 0 i 90 minuti dopo una prestazione che non trova nel risultato finale il reale andamento. Il calcio però è questo, e questa volta non ci sono appelli, non ci sono alternative, non ci sono calcoli, se l'Inter vorrà cullare il sogno europeo dovrà per forza vincere nella bolgia di Anfield. Il tecnico interista punta in attacco su Sanchez che affiancherà Lautaro mentre per il resto nessuna sorpresa, confermato Vidal al posto dello squalificato Barella e poi formazione tipo per i nerazzurri.