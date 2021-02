Diretta LIVE Primavera, Milan-Inter 0-3 fine pt: show nerazzurro!

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, decima giornata del campionato Primavera: Madonna sceglie la coppia Satriano-Fonseca

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Milan in maglia rossonera, Inter in divisa nerazzurra.

Angolo dalla destra per l'Inter: batte Oristanio, Fonseca sfiora di testa, sul secondo palo Kinkoue non ci arriva di un nulla. occasione per i nerazzurri.

In attesa del derby "dei grandi" di domenica a San Siro, Inter e Milan si affrontano con le rispettive formazioni Primavera per la decima giornata di campionato: i ragazzi di Armando Madonna, reduci dal pirotecnico 3-3 con il Sassuolo, sfidano i rossoneri di Federico Giunti in una stracittadina che, in questa categoria, mancava da un anno. Il tecnico nerazzurro ripropone il tridente tipo con Oristanio alle spalle del tandem Satriano-Fonseca, al centro della difesa torna Andrea Moretti al fianco di Kinkoue, in cabina di regia spazio a Sangalli; panchina per Squizzato, mentre è ancora indisponibile Persyn. In palio non solo la supremazia cittadina, ma anche la posizione in classifica, con le due squadre appaiate a quota 15 punti. Calcio di inizio alle ore 15.