LIVE Alle 20.45 Napoli-Inter: Inzaghi sul sicuro, formazione tipo per i nerazzurri

Dopo la vittoria di venerdì sera della Juventus in casa del Monza, l'Inter si trova costretta a vincere per riprendersi il primo posto solitario in campionato. La trasferta di Napoli, però, è la più ardua per il club dal 2000 in poi, che in campionato al Diego Armando Maradona ha vinto solamente una volta nel 2020 su 17 precedenti: il 6%. La squadra di Walter Mazzarri, invece, vuole dare continuità alla vittoria in casa dell'Atalanta e alla bella prestazione in Champions League contro il Real Madrid. Simone Inzaghi è senza Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, gli azzurri devono fare a meno di Mario Rui e Mathias Olivera.