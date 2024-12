Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dall'ennesimo successo in Youth League, è di scena sul campo dell'Atalanta di Zanchi. Il tecnico nerazzurro, ancora alle prese con tantissime defezioni, ritrova almeno per la panchina Berenbruch, assente ormai da un mese. In porta torna Calligaris, in attacco è il turno di Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 13.