LIVE Primavera, Atalanta-Inter 0-0 fine primo tempo: ritmi alti, ma nessun gol

Sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Lecce capolista e in serie positiva da 6 partite, affronta un'Atalanta bisognosa di punti per allontanare lo spettro della retrocessione. Il tecnico nerazzurro cambia la difesa: davanti a Botis, con Stabile in panchina e Kassama non disponibile, i centrali sono Stante e Fontanarosa, con Dervishi a destra e Pelamatti a sinistra. In mezzo al campo Stankovic in cabina di regia con Akinsanmiro e Kamate ai suoi lati, in attacco spazio al tridente Owusu-Esposito-Iliev. Calcio di inizio alle ore 13.