LIVE Primavera, Atalanta-Inter 0-1: Sarr risolve una mischia e mette la palla in rete!

Undicesima giornata del campionato Primavera: l’Inter di Chivu, prima in classifica e unica squadra ancora imbattuta in Italia, affronta in trasferta l’Atalanta, quinta e reduce da 3 vittorie consecutive. Il tecnico nerazzurro schiera l’undici base, con Bovo al posto di capitan Stankovic come unica novità. Calcio di inizio alle ore 13. Le formazioni ufficiali: INTER […]