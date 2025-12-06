Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dal successo nel derby contro il Milan, affronta in trasferta il Bologna di Morrone. Il tecnico nerazzurro propone solo due cambi rispetto all'ultima partita: in difesa rientra Marello, a centrocampo spazio per Mancuso. In panchina si rivedono Venturini e Nenna dopo i rispettivi infortuni, prima convocazione per il croato Slatina (terzino destro, 2009). Calcio di inizio alle ore 13.
Bologna-Inter formazioni ufficiali: chance dal 1′ per Mancuso, c'è Mosconi
Quattordicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone
Le formazioni ufficiali:
BOLOGNA (4-3-1-2): 34 Gnudi; 19 Nesi, 26 Markovic, 13 Francioli, 20 Baroncioni; 6 Krasniqi, 38 Jaku, 10 Lai (C); 21 Armanini; 32 N'Diaye, 7 Ferrari. A disp.: 41 Rabbi, 2 Puukko, 4 Briguglio, 11 Mazzetti, 15 Papazov, 18 Castillo, 28 Negri, 42 Alvarado, 43 Lo Monaco, 44 Baldini, 45 Rossitto. All.: Morrone.
INTER (4-3-3): 21 Farronato; 22 Ballo, 15 Bovio, 48 Peletti, 3 Marello; 29 Mancuso, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 30 Mosconi, 9 Iddrissou, 10 Pinotti. A disp.: 40 Galliera, 14 Conti, 16 Venturini, 17 Moressa, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 23 La Torre, 27 Nenna, 34 Mackiewicz, 46 Carrara, 50 Slatina. All.: Carbone.
Arbitro: Cerbasi.
Assistenti: Rinaldi, Balducci.
