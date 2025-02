Ventisettesima giornata di campionato per l'Inter di Zanchetta, reduce da tre vittorie consecutive. La Primavera nerazzurra, che nell'ultimo turno ha battuto il Monza 4-1, affronta sabato alle ore 13 il Bologna, diciottesimo in classifica. Il tecnico nerazzurro ritrova Quieto, che comporrà il tridente offensivo insieme a De Pieri e Lavelli. In porta Zamarian, al centro della difesa c'è Maye con Re Cecconi, in mezzo al campo Berenbruch e Topalovic ai lati di Bovo. Calcio di inizio alle ore 13.