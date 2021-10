Primavera, Cagliari-Inter 1-1 risultato finale: Fabbian evita la sconfitta

Un gol del centrocampista nerazzurro nella ripresa consente ai ragazzi di Chivu di tornare a casa con un punto

Fabio Alampi

Cagliari 1-1 Inter

14:54 - 30 ott Triplice fischio dell'arbitro: Cagliari-Inter termina con il punteggio di 1-1. 90' 14:49 - 30 ott Sono 4 i minuti di recupero. 88' 14:49 - 30 ott Abiuso ci crede su un pallone lungo, anticipa un difensore e si lancia in avanti, ma D'Aniello esce e spazza via. 86' 14:45 - 30 ott Ammonito Zanotti, entrata in ritardo. 84' 14:43 - 30 ott Finisce qui la gara di Satriano, al suo posto dentro Abiuso. 78' 14:40 - 30 ott Continua ad attaccare l'Inter, Cagliari costretto sulla difensiva. 75' 14:35 - 30 ott Triplo cambio per il Cagliari: dentro Carboni, Del Pupo e Masala, fuori Tramoni, Conti e Desogus. 70' 14:31 - 30 ott PAREGGIO DELL'INTER!! FABBIAN!! Angolo dalla destra battuto da Peschetola, deviazione vincente di Fabbian a centro area! 69' 14:29 - 30 ott Altre due sostituzioni per l'Inter: escono Cecchini Muller e , entrano Sangalli e Matjaz. 67' 14:27 - 30 ott Attacca ancora l'Inter: il cross di Zanotti viene mandato in calcio d'angolo. 64' 14:27 - 30 ott Destro velleitario dalla distanza di Satriano, palla abbondantemente a lato. 61' 14:20 - 30 ott Inter vicina al gol: punizione dal limite di Iliev che sfiora la traversa. 60' 14:20 - 30 ott Entrata fallosa di Conti su Iliev, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 57' 14:18 - 30 ott Sostituzione per il Cagliari: entra Vinciguerra per Manca. 57' 14:17 - 30 ott Doppio cambio per l'Inter: entrano Peschetola e Fabbian al posto di Jurgens e Nunziatini. 55' 14:15 - 30 ott L'Inter prova a sfruttare il solito asse Carboni-Casadei, il colpo di testa del centrocampista nerazzurro viene deviato e termina in corner. 50' 14:10 - 30 ott Destro improvviso di Satriano, esterno della rete. 14:05 - 30 ott Comincia la ripresa, si riparte con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo. 13:48 - 30 ott Finisce qui il primo tempo di Cagliari-Inter: padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Tramoni. 47' 13:48 - 30 ott Ammonito per proteste Desogus. 45' 13:45 - 30 ott Concessi 2 minuti di recupero. 42' 13:42 - 30 ott Iliev si libera per il tiro e calcia, ma il suo destro è centrale e non impensierisce D'Aniello. 40' 13:41 - 30 ott Satriano sale in cielo e colpisce di testa, ma non inquadra la porta. 31' 13:33 - 30 ott Cagliari in vantaggio: rapido capovolgimeto di fronte, palla che arriva a Tramoni che ubriaca Fontanarosa e batte Botis di destro. 27' 13:27 - 30 ott Aumenta la pressione dell'Inter: azione insistita, palla che arriva a Jurgens, ma il suo sinistro termina alto. 24' 13:25 - 30 ott Risposta dell'Inter: colpo di testa di Jurgens, palla fuori. 22' 13:23 - 30 ott Occasione per il Cagliari: Tramoni si accentra dalla destra e prova il tiro a giro sul secondo palo: il suo sinistra termina a lato di un soffio. 21' 13:21 - 30 ott Zallu non ce la fa: primo cambio per il Cagliari, al suo posto entra Sulis. 20' 13:21 - 30 ott Problemi fisici per Zallu, che rimane a terra dolorante: gioco fermo. 18' 13:19 - 30 ott Spazi intasati, squadre che non riescono a creare azioni pericolose. 13' 13:13 - 30 ott Mischia nell'area di rigore dell'Inter, Botis si ritrova il pallone tra le mani. 12' 13:13 - 30 ott Cross dalla destra di Kourfalidis deviato, angolo per il Cagliari. 9' 13:10 - 30 ott Azione personale sulla destra di Zanotti, che entra in area e prova la conclusione, ma viene murato dalla difesa rossoblu. 7' 13:09 - 30 ott Altro allungo sulla destra di Satriano, nessun pericolo per il Cagliari. 4' 13:07 - 30 ott Si fa vedere in avanti il Cagliari, l'Inter concede un angolo. 1' 13:03 - 30 ott Satriano mostra subito le sue qualità: pressing alto, palla rubata e fuga sulla destra. Cross basso allontanato a fatica dalla difesa del Cagliari. 13:01 - 30 ott Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Cagliari. 12:58 12:59 - 30 ott Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Cagliari in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca.

L'Inter di Chivu non va oltre al pareggio per 1-1 sul campo del Cagliari, al termine di una gara poco brillante e con poche occasioni da gol. Decisiva per i nerazzurri la rete nella ripresa del subentrato Fabbian. Per la Primavera interista c'è il ritorno in campo di Martin Satriano, "prestato" dalla Prima Squadra e schierato al centro dell'attacco supportato da Iliev e Jurgens. Dopo un inizio equilibrato e combattuto soprattutto a centrocampo, a passare in vantaggio sono i padroni di casa con un gran gol di Tramoni. Si rivelerà l'unica azione degna di nota dei rossoblu. L'Inter prova a recuperare, ma la squadra gioca a ritmi bassi e fatica a rendersi pericolosa.

Nella ripresa i nerazzurri spingono e guadagnano campo, e sugli sviluppi di un corner trovano il pareggio con Fabbian. Un punto a testa che serve a poco in termini di classifica, ma che serve a prolungare la striscia di risultati utili positivi dell'Inter e a ridare fiducia al Cagliari. La Primavera nerazzurra tornerà ora in campo mercoledì in Youth League contro lo Sheriff.

Settima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, tornata al successo lo scorso turno contro il Verona, torna di scena sul campo del Cagliari, reduce dalla sconfitta per 5-3 contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro può schierare Martin Satriano, "prestato" dalla Prima Squadra per ritrovare ritmo partita. Con lui in attacco Iliev e Jurgens. In porta spazio a Botis, a centrocampo rientra Casadei. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter:

CAGLIARI (4-3-3): 1 D'Aniello; 2 Zallu, 4 Palomba, 6 Iovu, 23 Astrand; 8 Kourfalidis (C), 5 Conti, 18 Schirru; 27 Tramoni, 9 Manca, 10 Desogus

A disposizione: 24 Fusco, 7 Del Pupo, 11 Masala, 14 Corsini, 16 Carboni, 17 Caddeo, 19 Vitale, 21 Pulina, 22 Vinciguerra, 28 Sulis, 29 Murru, 30 Secci

Allenatore: Alessandro Agostini

INTER (4-3-1-2): 21 Botis; 2 Zanotti (C), 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 6 Carboni; 8 Casadei, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini; 10 Iliev; 9 Jurgens, 20 Satriano

A disposizione: 33 Delvecchio, 4 Sangalli, 7 Peschetola, 11 Goffi, 13 Matjaz, 14 Fabbian, 22 Abiuso, 23 Moretti, 25 Grygar, 27 Dervishi

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Marco Acanfora (sez. Castellammare di Stabia)

Assistenti: Pellino - Festa