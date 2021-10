LIVE Primavera, Cagliari-Inter 1-1: zampata di Fabbian, pareggio nerazzurro

Settima giornata di campionato per i ragazzi di Chivu: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Cagliari in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca.

Zallu non ce la fa: primo cambio per il Cagliari, al suo posto entra Sulis.

Satriano sale in cielo e colpisce di testa, ma non inquadra la porta.

Iliev si libera per il tiro e calcia, ma il suo destro è centrale e non impensierisce D'Aniello.

Finisce qui il primo tempo di Cagliari-Inter: padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Tramoni.

Sostituzione per il Cagliari: entra Vinciguerra per Manca.

Settima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, tornata al successo lo scorso turno contro il Verona, torna di scena sul campo del Cagliari, reduce dalla sconfitta per 5-3 contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro può schierare Martin Satriano, "prestato" dalla Prima Squadra per ritrovare ritmo partita. Con lui in attacco Iliev e Jurgens. In porta spazio a Botis, a centrocampo rientra Casadei. Calcio di inizio alle ore 13.