LIVE Primavera, Cagliari-Inter 1-1: Carboni non sbaglia dal dischetto e pareggia

Seconda giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, dopo il successo nella gara di esordio contro l'Empoli, affronta il Cagliari di Pisacane, sconfitto per 3-1 dalla Juventus. Il tecnico nerazzurro presenta 2 novità rispetto alla formazione scesa in campo settimana scorsa dal primo minuto: in difesa, al posto di Stabile (convocato in Prima Squadra), spazio al 2006 Maye, mentre in attacco Spinaccè rileva lo squalificato Kamate, completando il tridente offensivo con Sarr e Quieto. In panchina occhi puntati sul 2007 Mosconi.