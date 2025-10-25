LIVE Primavera, Cremonese-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Nona giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dall'entusiasmante vittoria in Youth League contro l'Union Saint-Gilloise e da quella contro il Napoli, cerca continuità di risultati affrontando la Cremonese, penultima in classifica. Il tecnico nerazzurro lancia dal 1' il polacco Mackiewicz, schierato al centro della difesa al fianco di Nenna. A centrocampo chance per Humanes, davanti spazio a Kukulis dopo l'ottimo impatto avuto in Belgio, ai suoi lati Mosconi e Pinotti. In panchina i 2009 Adomavicius e Gjeci. Calcio di inizio alle ore 11.
LIVE Primavera, Cremonese-Inter 0-0
Le formazioni ufficiali:
CREMONESE (3-5-2): 22 Malovec; 24 Pavesi, 36 Zilio, 55 Prendi; 15 Lickunas, 21 Biolchi, 8 Lamorte, 10 Tessadri (C), 7 Achi; 9 Ragnoli Galli, 99 Raballo. A disp.: 23 Cassin, 3 Patitucci, 4 Patrignani, 14 Marino, 25 Jeon, 27 Marsi, 28 Murante, 33 Paganotti, 47 Gashi, 49 Parente, 77 Sivieri. All.: Pavesi.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 22 Ballo, 27 Nenna, 34 mackiewicz, 38 Williamson; 23 La Torre, 4 Cerpelletti (C), 5 Humanes; 30 Mosconi, 25 Kukulis, 10 Pinotti. A disp.: 32 Adomavicius, 2 Della Mora, 3 Marello, 7 Zouin, 15 Bovio, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 29 Mancuso, 33 Vukoje, 35 Breda, 41 Gjeci. All.: Carbone.
Arbitro: Gandino.
Assistenti: Cadirola, Cassano.
Risposta della Cremonese: Lickunas parte da destra, rientra sul mancino e calcia, andando vicinissimo al palo.
Ancora Inter: destro dal limite di La Torre, palla che sfiora il palo.
Altro calcio d'angolo conquistato dall'Inter.
Grande azione in velocità sulla destra per l'Inter, con Ballo che manda in porta Mosconi: il suo tiro viene ribattuto dalla difesa della Cremonese.
Parte forte l'Inter: iniziativa sulla destra di Mosconi, tacco a smarcare La Torre, il suo cross trova la testa di Kukulis che non riesce a dare forza al pallone.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Cremonese in classica divisa grigiorossa, Inter in maglia bianca.
