Trentatreesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dalla sconfitta contro la Lazio, sarà di scena sul campo della Cremonese del capocannoniere Gabbiani. Il tecnico nerazzurro presenta per la prima volta dall'inizio Quieto nell'insolita posizione di mezz'ala, mentre in difesa ritrova Re Cecconi dopo gli impegni con la Prima Squadra. In panchina Topalovic, prima convocazione per i 2008 D'Agostino e La Torre. Fari puntati su Gabbiani, attaccante grigiorosso, capocannoniere con ben 26 gol. Calcio di inizio alle ore 13.