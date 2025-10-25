Nona giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dall'entusiasmante vittoria in Youth League contro l'Union Saint-Gilloise e da quella contro il Napoli, cerca continuità di risultati affrontando la Cremonese, penultima in classifica. Il tecnico nerazzurro lancia dal 1' il polacco Mackiewicz, schierato al centro della difesa al fianco di Nenna. A centrocampo chance per Humanes, davanti spazio a Kukulis dopo l'ottimo impatto avuto in Belgio, ai suoi lati Mosconi e Pinotti. In panchina i 2009 Adomavicius e Gjeci. Calcio di inizio alle ore 11.