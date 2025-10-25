Nona giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dall'entusiasmante vittoria in Youth League contro l'Union Saint-Gilloise e da quella contro il Napoli, cerca continuità di risultati affrontando la Cremonese, penultima in classifica. Il tecnico nerazzurro lancia dal 1' il polacco Mackiewicz, schierato al centro della difesa al fianco di Nenna. A centrocampo chance per Humanes, davanti spazio a Kukulis dopo l'ottimo impatto avuto in Belgio, ai suoi lati Mosconi e Pinotti. In panchina i 2009 Adomavicius e Gjeci. Calcio di inizio alle ore 11.
LIVE Primavera, Cremonese-Inter 1-2: clamoroso autogol di Zilio
Cremonese-Inter 1-1
Reti: 28' Kukulis (I), 53' Ragnoli Galli (C), 79' aut. Zilio (C).
CREMONESE (3-5-2): 22 Malovec; 24 Pavesi (61' 33 Paganotti), 36 Zilio, 55 Prendi; 15 Lickunas (61' 49 Parente), 21 Biolchi, 8 Lamorte (46' 4 Patrignani), 10 Tessadri (C), 7 Achi (46' 3 Patitucci, 84' 25 Jeon); 9 Ragnoli Galli, 99 Raballo. A disp.: 23 Cassin, 14 Marino, 27 Marsi, 28 Murante, 47 Gashi, 77 Sivieri. All.: Pavesi.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 22 Ballo (67' 2 Della Mora), 27 Nenna, 34 Mackiewicz, 38 Williamson; 23 La Torre, 4 Cerpelletti (C), 5 Humanes (67' 29 Mancuso); 30 Mosconi (80' 19 El Mahboubi), 25 Kukulis (73' 41 Gjeci), 10 Pinotti (73' 7 Zouin). A disp.: 32 Adomavicius, 3 Marello, 15 Bovio, 18 Putsen, 33 Vukoje, 35 Breda. All.: Carbone.
Arbitro: Picardi.
Assistenti: Bianchi, Rinaldi.
Ammoniti: Nenna (I), Pavesi (C).
Cremonese vicinissima al pareggio: il colpo di testa di Raballo sfiora il palo.
Concessi 4 minuti di recupero.
Cambio per la Cremonese: entra Jeon per Patitucci.
Cambio per l'Inter: entra El Mahboubi per Mosconi.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! Clamorosa autorete di Zilio, che sbaglia un retropassaggio al portiere e manda la palla in fondo al sacco.
Ancora una traversa per l'Inter, questa volta con Mancuso.
Doppio cambio per l'Inter: dentro Gjeci e Zouin, fuori Kukulis e Pinotti.
Inter a un passo dal gol: Mosconi scappa sulla sinistra, entra in area e scarica un mancino potente che si stampa sulla traversa.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Della Mora e Mancuso per Ballo e Humanes.
Occasione per l'Inter: palla filtrante per Mosconi, il suo diagonale mancino termina di poco a lato.
Doppio cambio per la Cremonese: dentro Paganotti e Parente, fuori Pavesi e Lickunas.
Ammonito Pavesi.
Ammonito Nenna, trattenuta su Ragnoli Galli.
GOL DELLA CREMONESE: Patitucci attacca sulla sinitra e crossa rasoterra, Nenna buca l'intervento e Ragnoli Galli non sbaglia.
Pinotti fa tutto bene sulla sinistra, evita un avversario e calcia, ma la sua conclusione viene murata.
Subito due cambi per la Cremonese: dentro Patitucci e Patrignani per Achi e Lamorte.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo di Cremonese-Inter.
Concesso un minuto di recupero.
Mosconi prova a fare tutto da solo ma viene fermato al limite dell'area.
Cross insidioso di Ballo, allontana la difesa della Cremonese.
Risposta della Cremonese: gran parata di Taho su Raballo.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! KUKULIIIIIIIIIIIIIIS!! Pinotti sfonda sulla sinistra, cross in mezzo, Kukulis è tutto solo e di testa non può sbagliare!
Ancora Inter: Pinotti parte da sinistra, salta un avversario e calcia forte con il destro, mancando di poco lo specchio della porta.
Occasione per l'Inter: gran lancio a cambiare lato di Humanes per Mosconi, Malovec esce male e deve rientrare in porta, Mosconi prova a sorprenderlo con un pallonetto ma il suo tentativo viene deviato e termina in corner.
Risposta della Cremonese: Lickunas parte da destra, rientra sul mancino e calcia, andando vicinissimo al palo.
Ancora Inter: destro dal limite di La Torre, palla che sfiora il palo.
Altro calcio d'angolo conquistato dall'Inter.
Grande azione in velocità sulla destra per l'Inter, con Ballo che manda in porta Mosconi: il suo tiro viene ribattuto dalla difesa della Cremonese.
Parte forte l'Inter: iniziativa sulla destra di Mosconi, tacco a smarcare La Torre, il suo cross trova la testa di Kukulis che non riesce a dare forza al pallone.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Cremonese in classica divisa grigiorossa, Inter in maglia bianca.
