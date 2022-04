Primavera, Genoa-Inter formazioni ufficiali: torna Iliev, conferma per Zuberek

Ventinovesima giornata del campionato Primavera per i nerazzurri. Segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Ventinovesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli e in serie positiva da 9 turni (6 vittorie e 3 pareggi), affronta il Genoa di Luca Chiappino. Il tecnico nerazzurro presenta quattro novità rispetto all'ultima uscita stagionale: la più grande riguarda il bulgaro Iliev, che torna titolare a più di due mesi dall'ultima volta. In difesa rientrano Silvestro e Hoti, a centrocampo c'è Grygar, con Fabbian e Jurgens inizialmente in panchina insieme al recuperato Valentin Carboni. Tra i rossoblu fari puntati su Kallon, quest'anno stabilmente aggregato alla Prima Squadra. Calcio di inizio alle ore 12:30.