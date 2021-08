LIVE Primavera, Inter-Atalanta 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Prima giornata di campionato per la formazione nerazzurra: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Squadre in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Atalanta in divisa bianca.

Inter subito pericolosa: Carboni supera Renault, entra in area ma il suo diagonale mancino non inquadra la porta.

Prima giornata di campionato per la nuova Inter di Cristian Chivu: esordio stagionale per la Primavera nerazzurra, che ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni l'Atalanta di Massimo Brambilla. Il tecnico rumeno, alla sua prima panchina con la formazione Under 19, schiera i suoi con un 4-3-1-2 con Jurgens alle spalle di Abiuso e del 2005 Owusu. Botis in porta, in difesa c'è Moretti al fianco di Hoti, con Zanotti e Carboni sulle corsie laterali. Cecchini Muller in cabina di regia, con Fabbian e Nunziatini ai lati. Calcio di inizio alle ore 14:30.