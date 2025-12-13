Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, dopo l'esaltante vittoria in Youth League contro il Liverpool, ospitano il Cagliari in un remake della Supercoppa giocata a fine agosto. Il tecnico nerazzurro rilancia dal 1' Kukulis in attacco e dà una chance a Moressa, in gol martedì. In cabina di regia c'è Cerpelletti, dietro spazio a Nenna. In panchina si rivede Romano, altra chiamata per il croato Slatina. Calcio di inizio alle ore 13.
LIVE Primavera, Inter-Cagliari 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!
Le formazioni ufficiali:
INTER (4-3-3): 21 Farronato; 2 Della Mora, 27 Nenna, 34 Mackiewicz, 3 Marello; 8 Zarate, 4 Cerpelletti (C), 18 Putsen; 19 El Mahboubi, 25 Kukulis, 17 Moressa. A disposizione: 12 Pentima, 11 Romano, 13 Kartelo, 23 La Torre, 29 Mancuso, 35 Breda, 46 Carrara, 48 Peletti, 50 Slatina, 52 D'Agostino. Allenatore: Benito Carbone
CAGLIARI (4-3-2-1): 31 Kehayov; 16 Grandu, 13 Cogoni (C), 27 Franke, 77 Marini; 5 Tronci; 23 Goryanov, 20 Cavuoti, 8 Malfitano, 17 Sulev; 10 Trepy. A disposizione: 1 Auseklis, 2 Vargiu, 4 Doppio, 6 Pintus, 7 Costa, 11 Hamdaoua, 15 Prettenhoffer, 19 Mendy, 21 Cardu, 32 Russo, 73 Nunn. Allenatore: Francesco Pisano.
Arbitro: Trepy.
Assistenti: Galligani - Martone.
Grande occasione per il Cagliari: Sulev riceve sulla sinistra e appoggia per Malfitano, tiro a colpo sicuro, chiusura decisiva di Nenna.
Primo tiro in porta dell'Inter: ci prova El Mahboubi su punizione, respinge Kehayov.
Ammonito Grandu, fallo su El Mahboubi.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Cagliari in maglia bianca.
Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
