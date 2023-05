LIVE Primavera, Inter-Cesena 3-0: botta di Kamate, palla in rete!

Penultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo in rimonta contro la Sampdoria, si gioca le ultime chance di qualificazione ai playoff ospitando il Cesena, fanalino di coda e già da tempo retrocesso. Tante assenze per Chivu, costretto a fare a meno di ragazzi impegnati al Mondiale U20 (Zanotti, Fontanarosa, Carboni ed Esposito), altri convocati in Prima Squadra (Stankovic e Akinsanmiro) e infortunati (Zuberek, Stabile, Di Pentima, Calligaris e Zefi). A centrocampo si rivede dal primo minuto Grygar, chance da titolare anche per Pelamatti. Calcio di inizio alle ore 11.