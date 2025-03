Ventottesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Ventottesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, terza in classifica e reduce da quattro vittorie consecutive, affronta la Fiorentina di Galloppa, che la precede di un solo punto. Il tecnico nerazzurro schiera Lavelli al centro dell'attacco con De Pieri e Quieto ai suoi lati. In difesa, con Aidoo e Cocchi in Prima Squadra, giocano Della Mora e Motta. Calcio di inizio alle ore 11.