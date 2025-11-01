fcinter1908 partite diretta Primavera, Inter-Frosinone formazioni ufficiali: c’è Zanchetta a centrocampo

Primavera, Inter-Frosinone formazioni ufficiali: c’è Zanchetta a centrocampo

Primavera, Inter-Frosinone formazioni ufficiali: c’è Zanchetta a centrocampo - immagine 1
Decima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce da tre vittorie consecutive fra tutte le competizioni, ospita il Frosinone. Il tecnico nerazzurro conferma dal 1' il polacco Mackiewicz, schierato al centro della difesa al fianco di Breda. A centrocampo si rivede Zanchetta, davanti spazio a Kukulis con Zouin e Pinotti ai suoi lati. In panchina torna Romano. Calcio di inizio alle ore 13.

Primavera, Inter-Frosinone formazioni ufficiali: c’è Zanchetta a centrocampo- immagine 2
Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 1 Taho; 22 Ballo (67' 2 Della Mora), 27 Nenna, 34 Mackiewicz, 38 Williamson; 23 La Torre, 4 Cerpelletti (C), 5 Humanes (67' 29 Mancuso); 30 Mosconi (80' 19 El Mahboubi), 25 Kukulis (73' 41 Gjeci), 10 Pinotti (73' 7 Zouin). A disp.: 32 Adomavicius, 3 Marello, 15 Bovio, 18 Putsen, 33 Vukoje, 35 Breda. All.: Carbone.

FROSINONE (3-5-2): 20 Lolic; 4 Luchetti, 5 Pelosi, 6 Obleac, 10 Schietroma, 16 Molignano, 18 Ndoye, 19 Befani, 23 Ceesay, 28 Toci, 29 Mboumbou. A disp.: 12 Di Giosia, 32 Rodolfo, 3 Colafrancesco, 9 Cichero, 11 Fiorito, 13 Lohmatov, 15 Pantano, 21 Zorzetto, 27 Buonpane, 42 Colley, 44 Majdenic. All.: Marini.

Arbitro: Frasynyak.

Assistenti: Galigani, Cassano.

01-11-25 - 13:00
Inter
0-0
Frosinone
12:50

Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.

12:20

Comincia il riscaldamento.

