Trentacinquesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Trentacinquesima giornata del campionato Primavera per l'Inter di Zanchetta, reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta ma già matematicamente qualificata per la fase finale con quattro turni di anticipo, che oggi ospita al Konami Youth Development Centre la Juventus. Il tecnico nerazzurro si presenta con la formazione tipo, con Aidoo, Cocchi e Berenbruch di nuovo in campo dal 1'. Calcio di inizio alle ore 18.