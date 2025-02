Ventiquattresima giornata di campionato per l'Inter di Andrea Zanchetta: la Primavera nerazzurra, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro il Milan e dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Torino, ospita al Konami Youth Development Centre il Lecce. Torna dopo gli impegni al Sudamericano Sub20 Quieto, che compone il tridente offensivo con Lavelli e De Pieri. In difesa si rivede Motta, a centrocampo c'è Venturini con Bovo e Berenbruch. Calcio di inizio alle ore 11.