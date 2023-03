LIVE Primavera, Inter-Lecce 0-0: ci prova Akinsanmiro, palla sull’esterno della rete

Quinta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce da 3 vittorie consecutive (4 contando anche la Coppa Italia), ospita il Lecce capolista con l'obiettivo di accorciare il divario dalla zona playoff. Il tecnico nerazzurro (oggi assente in quanto squalificato) schiera il confermato 4-3-3 con alcune novità di formazione: in porta si rivede Botis, in difesa Fontanarosa, con Dervishi, Kassama e Stabile a completare il reparto. In cabina di regia Stankovic, con Di Maggio e Akinsanmiro ai suoi lati, davanti il tridente Owusu-Esposito-Iliev. Calcio di inizio alle ore 11.