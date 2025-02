Ventiseiesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dal convincente successo ottenuto sul campo dell'Udinese, ospita il Monza di Brevi, rivelazione assoluta di questo 2025 (7 vittorie e un pareggio nelle ultime 8 giornate). Il tecnico nerazzurro ritrova Calligaris tra i pali, in difesa chance per Della Mora e Garonetti in mezzo. In attacco si rivedono dal primo minuto De Pieri e Pinotti ai lati di Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 16.