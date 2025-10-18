Ottava giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, terminata la sosta per le Nazionali, è pronta per scendere nuovamente in campo con l'obiettivo di rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato (solo 6 punti conquistati in 7 partite). Avversario di turno, il Napoli finalino di coda. Il tecnico nerazzurro schiera Iddrissou in avanti e Berenbruch in mezzo al campo, all'esordio stagionale dopo l'infortunio. Calcio di inizio alle 11.
LIVE Primavera, Inter-Napoli 2-0: Zouin raddoppia su punizione! Che inizio!
Inter-Napoli 2-0
Reti: 6' Iddrissou, 8' Zouin.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 43 Avitabile, 15 Bovio, 27 Nenna, 3 Marello; 44 Berenbruch, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 30 Mosconi, 9 Iddrissou, 7 Zouin. A disp.: 12 Pentima, 5 Humanes, 10 Pinotti, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 23 La Torre, 25 Kukulis, 33 Vukoje, 34 Mackiewicz, 38 Williamson. All.: Carbone.
NAPOLI (3-4-2-1): 78 Lattisi; 33 Caucci, 5 Gambardella (C), 3 De Luca; 2 Colella, 4 Cimmaruta, 14 Prisco, 25 Torre; 36 Lo Scalzo, 10 Borriello; 45 Gorica. A disp.: 95 Spinelli, 7 Nardozi, 8 De Chiara, 18 Anic, 27 Iovine, 44 Eletto, 57 De Martino, 60 Barido, 70 Genovese, 80 Esposito, 90 Saviano. All.: Rocco.
Arbitro: Gandino.
Assistenti: Cadirola, Cassano.
Ammoniti: Colella (N), Bovio (I).
Si rivede il Napoli: sinistro potente di Torre, Taho alza sopra la traversa.
Occasione per il Napoli: batti e ribatti nell'area dell'Inter, arriva Caucci che calcia dal limite ma manda a lato.
Ammonito Bovio, che ferma una ripartenza del Napoli.
Inter strabordante: Zouin si fa 70 metri palla al piede seminando avversari, assist perfetto per Mosconi che scivola proprio al momento del tiro.
Inter ancora pericolosa: botta dalla distanza di Marello, palla non lontana dai pali della porta del Napoli.
Ancora Inter: sinistro in girata di Iddrissou, altra parata di Lattisi e corner per i nerazzurri.
Inter vicina al tris: schema su punizione, Marello serve Berenbruch che calcia di prima dal limite, bravo Lattisi a respingere in tuffo.
Ammonito Colella per fallo su Zouin.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ZOUIIIIIIIIIIIIIIIIIN!! Punizione dal limite del numero 7 nerazzurro, Lattisi non è perfetto e la palla termina in fondo al sacco!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! IDDRISSOUUUUUUUUUUUU!! Cross dalla sinistra di Marello, Iddrissou stacca più in alto di tutti e insacca di testa!
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Napoli in maglia bianca.
Riscaldamento terminato, squadre negli spogliato.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
