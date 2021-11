Primavera, Inter-Pescara 2-0 risultato finale: i nerazzurri ritrovano la vittoria

Fabbian e Iliev: i ragazzi di Chivu ritrovano il successo che in campionato mancava da 3 partite e si rilanciano in classifica

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Pescara in maglia biancazzurra.

Bello spunto sulla destra di Curatolo, che controlla al volo e mette in mezzo un pallone insidioso, Abiuso non riesce a coordinarsi per la conclusione.

Torna alla vittoria l'Inter di Cristian Chivu, che batte 2-0 il Pescara e ritrova un successo che in campionato mancava da 3 partite. Decidono le reti segnate nella ripresa da Fabbian e di Iliev, entrati in campo nel secondo tempo e subito determinanti. Per la Primavera nerazzurra determinanti per rilanciarsi in classifica e ritrovare fiducia anche in campionato, dopo le gioie della Youth League. Mercoledì inizia il percorso in Coppa Italia: i ragazzi di Chivu affronteranno il Sassuolo.