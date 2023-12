LIVE Primavera, Inter-Roma 1-1: primi cambi per Chivu, entrano Sarr e Quieto

Dodicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e unica squadra ancora imbattuta, ospita al Konami Youth Development Centre la Roma (gara in programma domenica 3 dicembre, calcio di inizio alle ore 11). I nerazzurri, reduci dal pareggio in Youth League contro il Benfica, scendono in campo con la sorpresa Diallo, alla prima da titolare, nel tridente offensivo al fianco di Zuberek e Kamate. Torna capitan Stankovic in cabina di regia, partono dalla panchina Di Maggio, Sarr e Quieto. Calcio di inizio alle ore 11.