LIVE Primavera, Inter-Roma 1-0: entrano Andersen e Zefi

Settima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dalla sconfitta rimediata sul campo dell'Atalanta, ospita al Konami Youth Development Centre la Roma, seconda in classifica, che nell'ultimo turno ha strapazzato l'Empoli con il punteggio di 4-1. Emergenza difesa per il tecnico nerazzurro, che può contare solamente su Stabile come centrale di ruolo: al suo fianco Stankovic, Kassama e Di Pentima in panchina ma non al meglio. A centrocampo si rivede Grygar, davanti spazio al solito tridente composto da Owusu, Esposito e Iliev. In panchina c'è Zefi, prima convocazione per il 2006 Maye. Calcio di inizio alle ore 11.