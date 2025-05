LIVE Primavera, Inter-Sampdoria 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Penultima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Penultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dai pareggi contro Roma e Juventus, cerca la vittoria che manca da ormai tre turni ospitando al Konami Centre la Sampdoria, già matematicamente retrocessa. Il tecnico nerazzurro schiera dal 1' Lavelli al centro dell'attacco, con Mosconi e Pinotti ai suoi lati. In difesa spazio a Garonetti al fianco di capitan Alexiou, in cabina di regia c'è Bovo. Out l'infortunato De Pieri oltre a Re Cecconi, Berenbruch, Topalovic e Spinaccè, "prestati" alla Prima Squadra. Calcio di inizio alle ore 11.