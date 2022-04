LIVE Primavera, Inter-Sassuolo 1-1: emiliani in 10, espulso Macchioni

Ventiseiesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale dell'incontro du Fcinter1908

Squadre in campo per la fase di riscaldamento.

Le due dquadre scendono in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Sassuolo in maglia bianca.

Spunto sulla sinistra di Forchignone, che salta Dervishi e mette in mezzo: angolo per il Sassuolo.

GOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! PESCHETOLAAAAAA!! Grygar allarga sulla destra per il numero 7 nerazzurro, che si accentra, evita Macchioni e trova uno splendido sinistro a giro che non lascia scampo a Vitale!

D'Andrea punta in velocità l'area di rigore nerazzurra, Cortinovis chiude e manda in corner.

Sassuolo in 10: incertezza della difesa emiliana, Peschetola ne approfitta e si invola verso la porta, Macchioni non può far altro che stenderlo al limite dell'area.

Cambio per l'Inter: entra Andersen per Fabbian.

Il campionato Primavera, dopo la sosta per le Nazionali, riparte dalla ventiseiesima giornata: l'Inter di Cristian Chivu, in serie positiva da 6 partite (4 vittorie e 2 pareggi), ospita al Suning Youth Development Centre il Sassuolo. Con un successo i nerazzuri salirebbero al secondo posto in classifica. Il tecnico interista propone diverse novità di formazione: in difesa rientrano Cortinovis e Dervishi, in cabina di regia spazio a Cecchini Muller, davanti la coppia Zuberek-Jurgens. Assente lo squalificato Casadei, grande protagonista con l'Italia U19. Calcio di inizio alle ore 15.