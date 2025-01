Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Bologna, l'Inter di Andrea Zanchetta cerca il riscatto in campionato dopo le sconfitte contro Roma e Juventus: la Primavera interista ospita il Sassuolo di Emiliano Bigica, secondo in classifica a 2 punti dalla Roma capolista. Il tecnico nerazzurro ritrova Topalovic, reduce dagli impegni con la Prima Squadra. In difesa rientrano Re Cecconi e Cocchi, in avanti conferma per Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 18.