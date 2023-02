LIVE Primavera, Inter-Torino 1-0: fischio dell’arbitro, comincia la ripresa

Terza giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo nel turno infrasettimanale sul campo del Cagliari, ospita il Torino, chiamato a rispondere alla vittoria di questa mattina del Lecce per riprendersi la vetta della classifica. Il tecnico nerazzurro presenta una formazione molto offensiva, con Carboni, Owusu, Curatolo ed Esposito tutti in campo dal primo minuto. Prima panchina stagionale per Matjaz, che torna a disposizione dopo il lungo infortunio, e per il nigeriano Akinsanmiro. Tra le fila granata fari puntati su Jurgens, ex di turno. Calcio di inizio alle ore 15.