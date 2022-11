LIVE Primavera, Inter-Udinese 1-1: doppio cambio, dentro Esposito e Stankovic

Ultimo appuntamento ufficiale del 2022 per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra, reduce dal pareggio ottenuto sul campo della Juventus e da 5 punti conquistati nelle ultime 3 gare, ospita l'Udinese fanalino di coda con l'imperativo di chiudere l'anno con una vittoria per arichiviare una prima parte di stagione terribilmente complicata. Confermato il 3-5-2 delle ultime uscite con la coppia Zuberek-Iliev in avanti. Nuova chance per Dervishi, questa volta a destra, mentre a sinistra spazio a Pelamatti. Calcio di inizio alle ore 14:30.