LIVE Primavera, Juventus-Inter 0-1: nerazzurri in vantaggio, zuccata di Hoti!

Quarta giornata del girone di ritorno per i ragazzi di Chivu: segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Juventus in maglia bianconera, Inter in classica divisa nerazzurra.

Inter subito a un passo dal vantaggio: Zuberek sfonda sulla destra e entra in area di rigore, palla arretrata per Jurgens che calcia di prima intenzione ma colpisce la traversa.

Palla in area di rigore dell'Inter, Cerri prova la girata mancina ma il suo tentativo è troppo debole: nessun problema per Rovida.

Traversone dalla sinistra per la Juventus, blocca in presa alta Rovida.

Palla in profondità per Jurgens, che entra in area e prova il diagonale di destro: angolo per l'Inter.

INTER IN VANTAGGIOOOOOOO!! HOTIIIIIII!! Angolo dalla sinistra per i nerazzurri, a centro area svetta Hoti che di testa batte Senko!

Entrata in ritardo di Sangalli su Omic: cartellino giallo per il capitano nerazzurro.

Quarta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, tornata al successo settimana scorsa contro il Bologna dopo tre gare senza vittorie, affronta la Juventus di Bonatti, quarta in classifica a +2 sui nerazzurri quinti. Il tecnico interista ripropone il 4-3-1-2 con Rovida in porta, in difesa la novità è rappresentata da Silvestro schierato a sinistra con Zanotti sulla corsia opposta e la coppia Hoti-Fontanarosa in mezzo. Centrocampo classico con Casadei, Sangalli e Fabbian, sulla tre quarti torna Peschetola dopo la squalifica. Grande attesa per il polacco Zuberek, alla prima da titolare: con lui in avanti il confermato Jurgens. Calcio di inizio alle ore 13.