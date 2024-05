LIVE Primavera, Lazio-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Penultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, già matematicamente qualificata per le semifinali scudetto, affronta in trasferta la Lazio di Sanderra, altra formazione che ha staccato in anticipo il pass per la fase finale. Due cambi per il tecnico nerazzurro rispetto alla gara pareggiara contro il Verona settimana scorsa: al centro della difesa in coppia con Stante c'è Stabile, con Aidoo e Cocchi sulle fasce, mentre in prta spazio a Raimondi. Tutto confermato da centrocampo in su, con Stankovic in cabina di regia, Akinsanmiro e Di Maggio ai suoi lati, e il tridente composto da Kamate, Sarr e Owusu. Calcio di inizio alle 13.