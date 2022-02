Primavera, Milan-Inter 1-2 risultato finale: Casadei-Peschetola, il derby è nerazzurro!

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Chivu, che si aggiudicano la stracittadina e proseguono nella loro marcia

È il giorno del derby di Milano, categoria Primavera: Milan e Inter scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Milan in classica divisa rossonera, Inter in maglia bianca.

Primo cartellino giallo del match: ammonito Fabbian per un'entrata in ritardo su Traore.

Milan ancora in avanti: taglio di Nasti, che scappa alle spalle della difesa dell'Inter e calcia di sinistro, diagonale debole che non impensierisce Rovida.

INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! CASADEIIIIII!! Punizione tagliata dalla destra calciata benissimo da Carboni, stacco imperioso a centro area di Casadei che di testa non lascia scampo a Pseftis!

Ci prova ancora Casadei, che riceve lo scarico di Iliev e calcia in diagonale, ma non inquadra la porta.

Triplo cambio per il Milan: entrano Capone, Alesi e Omoregbe per Traore, Gala e Roback.

GOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEER!! PESCHETOLAAAAA!! Jurgens entra in area, vince un contrasto con Stanga e mette in mezzo un pallone che Peschetola deve solo appoggiare in area!

Milano si colora di nerazzurro! L'Inter vince il derby Primavera e ottiene la terza vittoria consecutiva, che proietta i ragazzi di Chivu al secondo posto in classifica a quota 28 punti. Decidono l'incontro le reti di Casadei nel primo tempo e di Peschetola nella ripresa. Buona prova del Milan, che paga caro gli errori difensivi e la poca concretezza in attacco. Per il tecnico interista buone indicazioni da diversi singoli, anche se la prestazione non è di c erto stata una delle migliori. Nei minuti finali si è rivisto Abiuso, pronto ora dare nuovamente il suo contributo in attacco.