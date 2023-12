LIVE Primavera, Monza-Inter 1-1: Stankovic sfiora la doppietta, palla fuori di poco

Tredicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, affronta il Monza. I ragazzi di Chivu, primi in classifica e ancora imbattuti, cercano la vittoria che in campionato manca da tre partite. Il tecnico nerazzurro presenta diverse novità di formazione: in porta c'è Raimondi al posto dell'indisponibile Calligaris, al centro della difesa si rivede Guercio al fianco di Matjaz, con Nezirevic e Cocchi sulle fasce. In cabina di regia c'è Stankovic, con Akinsanmiro e Berenbruch ai suoi lati, davanti esordio dal primo minuto per De Pieri con Sarr e Zuberek. Calcio di inizio alle ore 11.