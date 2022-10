Primavera, Roma-Inter formazioni ufficiali: torna Zanotti, in panchina Zefi e Grygar

Settima giornata del campionato Primavera: l'Inter, ancora senza vittorie "italiane" e reduce dal pesantissimo ko in Youth League contro il Barcellona, affronta la Roma di Federico Guidi, che da quest'anno raccoglie la pesantissima eredità di Alberto De Rossi (per ben 19 stagioni alla guida dell'Under 19 giallorossa). Il tecnico nerazzurro sceglie il classico 4-3-3: in avanti conferma per il tridente atipico Owusu-Curatolo-Esposito, mentre davanti a Calligaris tornano Zanotti e Perin sulle fasce con Guercio e Fontanarosa in mezzo. A centrocampo spazio a Bonavita in cabina di regia, con Andersen e Kamate ai suoi lati. Prima convocazione in campionato per l'irlandese Zefi, in panchina insieme al rientrante Grygar. Calcio di inizio alle ore 11.