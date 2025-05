LIVE Primavera, Roma-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Trentaseiesima giornata del campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Trentaseiesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, seconda e reduce dal pareggio interno contro la Juventus, affronta la Roma capolista. Il tecnico nerazzurro deve fare a meno di Re Cecconi, "prestato" alla Prima Squadra, e sceglie Garonetti come partner di capitan Alexiou. A centrocampo turno di riposo per Topalovic, con Venturini nel terzetto completato da Zanchetta e Berenbruch. In avanti si rivede dal 1' Zouin. Tra le fila giallorosse, parte dalla panchina l'ex Zefi. Calcio di inizio alle ore 11.